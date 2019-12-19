Кызыл, 19 декабря 2019, 08:52 — REGNUM Жители Правобережья столицы Тувы Кызыла в эту зиму, по всей видимости, могут остаться без ледового городка. Неизвестные вандалы расколотили лёд, из которого планировалось изготовить ледяные скульптуры, сорвали украшения с ёлки.
Как передаёт портал «ТуваОнлайн», в департаменте городского хозяйства города сравнивают вандалов с дикарями.
Всего шестиметровые ели установлены в четырёх микрорайонах Кызыла. Торжественное открытие главной республиканской ёлки пройдёт 24 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, новогодние вандалы стали проблемой и в Калининградской области. Они разбивают пульты управления, из-за чего в нескольких точках города ещё не подключена иллюминация.
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