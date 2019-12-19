Сан-Антонио, США, , 08:36 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров города Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом 19 декабря сообщает новостной портал The Atlanta Journal-Constitution со ссылкой на источник.

По данным источника, все пострадавшие доставлены в больницу, а двое из них ранены серьёзно.

Также сообщается, что стрелявший ещё не задержан полицией, в настоящее время выясняются детали трагического инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря сразу четыре участника перестрелки, в ходе которой погибли пять человек в Ростовской области, были задержаны правоохранителями в Белгородской области.