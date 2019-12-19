Биробиджан, , 09:15 — REGNUM Спецслужбы закончили проверку дошкольных учреждений Биробиджана, куда поступили сообщения о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дошкольные учреждения были обследованы взрывотехниками и кинологами с собаками. Никаких взрывных устройств не обнаружено. Дошкольные учреждения возвращаются к привычному режиму работы, сообщает EAOMedia. Всего сообщения о минировании поступили в 12 детских садов Биробиджана и одну школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском саду № 24 во время эвакуации детей умерла женщина-воспитатель. Правоохранительные органы и медработники выясняют все причины произошедшего.