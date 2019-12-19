Майами, США, , 08:13 — REGNUM Техник авиакомпании American Airlines, нарушивший работу навигационной системы самолёта и подозреваемый в связях с террористами, признал вину и в результате сделки будет осуждён на срок три года. Об этом 18 декабря сообщает газета The Miami Herald.

«Я признаю вину», — сказал через арабского переводчика в суде Южного округа штата Флорида Абдель Маджид Маруф Ахмед Алани, проживающий в США и около тридцати лет работающий в American Airlines.

Инцидент, разбираемый в суде, произошёл 17 июля 2019 года, когда перед взлётом рейса из Майами на Багамские острова, пилотом были обнаружены неполадки в системе, контролирующей скорость самолёта, вследствие чего взлёт авиалайнера со 150 пассажирами на борту был прекращён.

Алани, которого подозревали в связях с иракскими террористами и умышленном провоцировании авиакатастрофы, мог получить срок до 20 лет. Тем не менее ему удалось убедить обвинение, что он заблокировал пеной датчик замера скорости только с целью получения дополнительных сверхурочных за исправление неполадки. В результате признания вины и сделки со следствием прокуратура решила не выдвигать против Алани обвинения в терроризме.

Приговор, который должен не превышать трёх лет тюремного заключения, будет объявлен 4 марта 2020 года.