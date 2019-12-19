Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Илюхин намерен разобраться в причинах ЧП в сосудистом центре краевой больницы, где пациент скончался по причине невозможности оказать ему помощь из-за того, что в лечебном учреждении не было расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В региональном сосудистом центре необходимо провести доскональную незамедлительную, беспристрастную проверку. Пациент умер. И мы должны понимать, есть ли прямая связь между смертью человека и обеспеченностью больницы расходными материалами, все ли необходимые действия были предприняты врачами, или это результат чьей-то преступной халатности», — сказал Владимир Илюхин.

Губернатор потребовал, чтобы руководство регионального минздрава в кратчайшие сроки предоставило ему материалы проверки. Он также обратился к руководству краевого следственного комитета с просьбой «максимально тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего».

Как сообщало ИА REGNUM, в сосудистом центре при краевой больнице Камчатки скончался пациент. Ему не смогли оказать своевременную квалифицированную помощь из-за отсутствия расходных материалов. Врачи утверждают, что заявки на имя главврача краевой больницы они подавали ещё в июле, 10 раз напоминали о неотложности поставки расходных материалов. Но на сайте Госзакупок заявки появились только в декабре.