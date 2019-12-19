Олёкминск, Якутия, , 07:56 — REGNUM В Якутии началось расследование причин пожара и гибели работника на золотодобывающем руднике «Гросс» в Олёкминском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Предварительно установлено, что 15 декабря во время производства работ в помещении плавильного отделения при запуске жидкотопливной горелки плавильной печи произошло воспламенение дизельного топлива. В момент возгорания в помещении находилось трое сотрудников предприятия. Погиб 43-летний работник плавильного отделения, ожоги получил 39-летний сотрудник. Третий человек не пострадал», — пояснили в Управлении Следственного комитета Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на руднике «Гросс» случился пожар, о происшествии спасателям сообщили через два дня.