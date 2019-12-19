Палм-Бич, США, , 07:30 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая Цзин Лу по обвинению в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго — резиденцию американского лидера Дональда Трампа. Об этом 18 декабря сообщает агентство Associated Press.

56-летная китаянка была замечена представителями охраны Мар-а-Лаго, которые заявили нарушительнице, что она должна покинуть территорию объекта. Женщина ушла, но позже вернулась и начала фотографировать резиденцию. В ответ охранники вызвали полицию. Полицейские выяснили, что гражданка Китая нарушила законодательство США, так как у нее истек срок визы, и поместили под стражу Цзин Лу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля китаянка Юцьзин Чжан проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида.

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