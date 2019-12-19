Хабаровск, 19 декабря 2019, 07:12 — REGNUM Вслед за детскими садами в Хабаровске заминировали управление образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В школах Хабаровска готовят места для эвакуированных из детсадов детей
Всех сотрудников управления экстренно эвакуировали после телефонного звонка о заложенном в здании взрывном устройстве. Здание обследуют сотрудники спецслужб, кинологи с собаками.
Как сообщало ИА REGNUM, волна сообщений о минировании детских садов идёт по регионам Дальнего Востока: Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, поступили первые сообщения о сообщениях о заминированных детсадах в Приморье. Везде эвакуируют детей. У спецслужб не хватает сил и средств для оперативной проверки всех дошкольных учреждений. В Еврейской АО во время эвакуации умерла воспитательница.