Иркутск, , 07:11 — REGNUM При столкновении легковушки и пассажирского микроавтобуса в Иркутской области один человек погиб, девять получили ранения. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как следует из сообщения правоохранителей, столкновение со смертельным исходом произошло в двух километрах от села Шерагул в 09:40 по местному времени. Микроавтобус Ford, который следовал с пассажирами по маршруту Тулун — Шерагул, столкнулся с автомобилем Isuzu.

Уточняется, что в результате ДТП один человек погиб — пассажир Isuzu и девять человек пострадали. Все они были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП и виновных устанавливает полиция.