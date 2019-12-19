Хабаровск, , 06:38 — REGNUM В Хабаровских школах экстренно готовят места для эвакуированных из детских садов детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В спортивные залы школ Хабаровска и Комсомольска приносят скамейки — чтобы малыши не сидели на полу. В городе образовались огромные автомобильные пробки на дорогах — родители спешат забрать детей.

Как сообщало ИА REGNUM, волна сообщений о минировании детских садов идет по регионам Дальнего Востока: Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, поступили первые сообщения о сообщениях о заминированных детсадах в Приморье. Везде эвакуируют детей. У спецслужб не хватает сил и средств для оперативной проверки всех дошкольных учреждений. В ЕАО во время эвакуации умерла воспитательница.