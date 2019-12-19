Владивосток, , 06:34 — REGNUM Волна сообщений о минировании детских садов, накрывшая в четверг, 19 декабря несколько регионов Дальнего Востока, докатилась до Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщения о минировании поступили в несколько детских садов Владивостока. Все письма в дошкольные образовательные учреждения пришли по электронной почте.

«По электронной почте в детские сады поступила информация о минировании. Заведующие тут же сообщили об этом в оперативные службы, была проведена эвакуация детей», — пишет PrimaMedia.

Оперативные службы проверяют каждый поступивший сигнал. Пока ни один из них не подтвердился.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании детских садов поступили в дошкольные учреждения Благовещенска, Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.