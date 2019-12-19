Барселона, Испания, , 06:45 — REGNUM При столкновениях между полицией и радикальными сторонниками независимости Каталонии у стадиона «Камп Ноу» в испанской Барселоне 18 декабря, пострадали уже не менее шестидесяти человек. Об этом 19 декабря сообщает газета El Periódico.

По информации издания, 13 человек из числа пострадавших нуждаются в госпитализации. Также известно о девяти задержанных полицией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе столкновений между радикалами и сотрудниками правопорядка, вспыхнувших рядом с футбольным стадионом «Камп Ноу» в городе Барселона в Испании, пострадали не менее сорока шести человек.

Беспорядки начались 18 декабря после призывов радикального движения «Демократическое цунами», выступающего за независимость Каталонии от Испании, к протестам у стадиона «Камп Ноу». Для усмирения радикалов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Перед началом беспорядков на стадионе прошел футбольный матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

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