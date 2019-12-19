Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:11 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре экстренно эвакуированы 25 детских садов из-за сообщений о заложенных в них бомбах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По неофициально информации, у города не хватает сил и средств для оперативной проверки всех детских садов. По словам родителей, приехавших, чтобы забрать малышей, в течение 20 минут после эвакуации никто не подъезжал к детским садикам.

Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о минировании идёт по Хабаровскому краю, ЕАО, Приамурью. В Еврейской АО во время эвакуации умерла воспитательница детского сада.