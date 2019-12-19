Чэнду, Китай, , 06:08 — REGNUM Число пострадавших от землетрясения в уезде Цзычжун провинции Сычуань на юго-западе Китая магнитудой 5,2 выросло до 18 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Все раненые были направлены в госпиталь, в то время как поисково-спасательная операция была завершена, сообщили в бюро по чрезвычайным ситуациям города Нэйцзина. Более 2400 человек так или иначе пострадали от землетрясения. В общей сложности 780 домов было повреждено или разрушено.

Свыше 6000 спасателей приняли участие в поисково-спасательной операции. Сотни одеял и пальто было доставлено на место происшествия. Подача электроэнергии и связь были восстановлены. Сейсмологи считают повторные сильные толчки в регионе маловероятными.