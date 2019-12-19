Хабаровск, , 06:04 — REGNUM В Хабаровске экстренно эвакуируют детские сады из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 12:45 по местному времени эвакуировано 57 детских садов. Спецслужбы проверяют все учреждения. Пока никаких взрывных устройств не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, волна сообщений о минировании детсадов идёт по нескольким регионам ДФО. В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница. Спасти её не удалось, она умерла до прибытия бригады скорой помощи.