Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM Ошибка, допущенная пилотом привела к аварийной посадке военного Ан-12 в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) в октябре. Об этом 19 декабря сообщает прокуратура Центрального военного округа (ЦВО).

10 октября, на время буксировки военного борта с взлётно-посадочной полосы, в аэропорту было задержано прибытие и отправление сорока рейсов, три рейса были отменены совсем.

По информации прокуратуры, по инциденту была проведена проверка и ему дана оценка — это ошибка пилота. Уголовного наказания для него не последует, поскольку значительного материального ущерба причинено не было.

«Соответствующие выводы из этого происшествия сделаны «, — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург, Свердловская область) совершил нештатную посадку грузовой самолёт Ан-12, принадлежащий войскам Центрального военного округа. Самолёт сел без выпуска шасси в 11:30 по местному времени.

На время устранения последствий аварийной посадки в «Кольцово» были приостановлены все взлёты и посадки. Самолёты, летевшие в Екатеринбург, отправлялись на посадку в другие города.

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