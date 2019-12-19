Владивосток, , 06:18 — REGNUM Пять граждан США были оштрафованы на 2 тыс. рублей решением Фрунзенского районного суда города Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Суд в Рязани подтвердил высылку пяти преподавателей США

Ранее сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пятерых американцев с видеокамерами. По словам задержанных, они снимали фильм для канала Discovery, не имеющего политического подтекста. Однако, при получении визы граждане США указывали иную цель пребывания в России, пишет РИА Новости.

«Они все — граждане США, нарушили правила въезда. У них указана цель въезда деловая, но фактически деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли, а прибыли для осуществления деятельности в качестве корреспондентов иностранных СМИ, точнее, съёмки видеоматериала для Discovery», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязани суд подтвердил высылку из России пяти преподавателей из США.