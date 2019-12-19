Якутск, , 05:42 — REGNUM В Якутии осудили врача Айхальской городской больницы за служебный подлог и получение взятки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации прокуратуры Якутии, в суде было установлено, что подсудимая, по предложению своего знакомого, два раза оформляла неизвестному человеку за 15 тыс. рублей липовый больничный. При этом «больной» в это время находился под стражей в СИЗО.

Суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мошенничестве и получении взятки подозревают бывшего судебного пристава-исполнителя из города Невинномысска в Ставропольском крае. Она была задержана силовиками при получении от должника 50 тыс. рублей.