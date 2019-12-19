Биробиджан, 19 декабря 2019, 05:38 — REGNUM В детские сады Еврейской автономной области поступили сообщения с угрозами взрыва, персонал проводит эвакуацию детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В четверг, 19 декабря на электронную почту дошкольных учреждений Еврейской автономной области поступили сообщения о минировании зданий. Персонал учреждений, поставив в известность спецслужбы, начал эвакуацию малышей.
Правоохранители приступили к обследованию детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 города Биробиджана.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании поступили сегодня, 19 декабря и в дошкольные учреждения Благовещенска, где обследование помещений не выявило никаких взрывных устройств.