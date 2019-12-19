Фукуока, Япония, , 05:52 — REGNUM Пассажирский лайнер авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил экстренную посадку в аэропорту города Фукуока. Об этом 19 декабря сообщает агентство Kyodo.

Ранее стало известно, что вынужденной посадке самолёта предшествовало возгорание в правом двигателе, о котором сообщил командир.

Boeing-767, который приземлился в аэропорту Фукуока на острове Кюсю, перед этим вылетел из Фукуоки рейсом в токийский аэропорт Ханэда. На борту лайнера находились 278 человек, включая членов экипажа.

Как сообщается, при вынужденной посадке никто не пострадал.