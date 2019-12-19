Южно-Сахалинск, , 05:11 — REGNUM Полицейские Сахалина в очередной раз стали участниками скандала с пытками. Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили. По словам жертвы, к нему применяли пытки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснило ИА Сахалин. Инфо, житель Анивы, мужчина 38 лет, потерял телефон. Предполагая, что его могли украсть, он пришёл в отдел полиции. В кабинете, на втором этаже ОМВД, по его словам, находились три человека, все в штатском. Узнав фамилию заявителя, они принялись его избивать.

«Били ногами и руками, по голове, в грудь, садились на меня и душили. Я не мог понять, чего они хотят — мне не давали сказать. Потом, из их разговоров, я понял, что они перепутали меня с другим человеком, моим однофамильцем, который у них в розыске за какой-то дебош. Избивали меня примерно минут 30 — 40. А потом решили сверить данные по паспорту. Оказалось, что я другой человек. Тогда меня отпустили», — рассказал потерпевший.

Мужчина из отдела полиции отправился прямиком в больницу. Он снял побои и написал заявление в прокуратуру. Оттуда его отправили в Следственный комитет.

В настоящее время проведён следственный эксперимент. Жертва произвола полиции узнала кабинет, в котором происходило избиение, на двери табличка «Уголовный розыск».

В заключении врачей указано, что у пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга.

Мужчина рассказал, что одного из «служителей закона» уже вычислили. Он также рассказал, что, после того, как он написал заявление, ему позвонили и пригласили на встречу. Там были двое из тех, что его избивали.

Потерпевший «Мне сказали, что, если я не заберу заявление, на меня повесят уголовное дело из-за угроз какой-то семье. Я никогда об этой семье не слышал, никогда не привлекался, не судим. Разговор я записал на диктофон».

Телефон пострадавшего нашёлся — его вернули на следующий день после описанных событий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине полицейские осуждены за пытки, которые они применяли к женщине, пытаясь выбить признательные показания в хищении денег. К жертве применяли средства ограничения свободы. Избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, не давая дышать.