Елизово, Камчатский край, , 04:40 — REGNUM Пожилой мужчина попал под колеса автомобиля в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба районного управления ГИБДД России.

Сообщается, что трагедия произошла утром 19 декабря на 15-м километре дороги Елизова — Паратунка. 71-летний водитель совершил наезд на 73-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря легковой автомобиль такси сбил мужчину в Екатеринбурге. Отмечалось, что пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего попал под машину.

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