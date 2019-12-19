Магадан, Магаданская область, , 04:59 — REGNUM Вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Магадана, который был осуждён за незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации прокуратуры Магаданской области, в апелляционном суде было подтверждено, что осужденный будучи в посёлке Усть-Нера в Якутии, попросил знакомого из Магадане купить и переслать ему для личного употребления наркотическое средство.

Магаданец выполнил просьбу — наркотическое средство массой 1,821 грамма положил в посылку с вещами и отдал водителю автомобиля «КамАза», который ехал из Магадана в Усть-Неру. При досмотре автомобиля в посёлке Палатка наркотики обнаружили полицейские.

Осужденный на 8 лет подал апелляцию, но доводы жалобы признаны судом несостоятельными и оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, В Калуге работник детского учреждения пойдёт под суд за попытку торговли героином в составе организованной преступной группы. Ей грозит срок от 15 до 20 лет.