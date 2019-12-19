Норильск, Красноярский край, , 04:23 — REGNUM Более 1,4 млн рублей похитили мошенники у 59-летней жительницы Красноярского края. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как следует из сообщения, мошенник, позвонивший пенсионерке из Норильска, представился специалистом службы безопасности банка. Манипулятор смог убедить доверчивую женщину, что с её банковской карты мошенники вознамерились похитить денежные средства. И для того, чтобы уберечь их, необходимо срочно перевести все деньги на указанный «сотрудником службы безопасности» счёт.

Пострадавшая, прежде чем поняла, что стала жертвой афериста, через банкомат перевела на указанный счёт более 1,4 млн рублей.

После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция начала розыск преступников.