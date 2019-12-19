Петропавловск-Камчатский, , 04:41 — REGNUM Следователи СК РФ по Камчатскому краю начали проверку обстоятельств смерти пациента в сосудистом центре при краевой больнице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В региональном управлении СК РФ по Камчатскому краю сообщили, что начата доследственная проверка обстоятельств, приведших к смерти 71-летнего мужчины, поступившего в сосудистый центр с инфарктом. Оказать эффективную помощь человеку не смогли, поскольку в центре не было необходимых для операции расходных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи сосудистого центра, входящего в структуру краевой больницы Камчатки, сообщили, что заявки на необходимые для спасения тяжелых пациентов, писали на имя главврача ещё в июле, а потом ещё не менее 10 раз напоминали о необходимости экстренно обеспечить препаратами центр. Но на портале Госзакупок заявка появилась только в декабре. Минздрав Камчатки сначала не отвечал на запросы журналистов. Затем сообщил, что в настоящее время в сосудистом центре есть всё, что необходимо. 71-летнего пациента с инфарктом направили на повторную операцию, но он скончался на операционном столе, несмотря на усилия врачей.