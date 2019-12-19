Бивертон, США, , 04:09 — REGNUM Один человек погиб, еще трое получили ранения в серии нападений неизвестного преступника с ножом в американском городе Бивертон (штат Орегон), сообщает Associated Press со ссылкой на заявления местных властей.

Сообщается, что два человека получили ножевые ранения в банке Wells Fargo, который располагался в здании торгового центра. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия от полученных ран. Затем, как отмечает полиция, преступник ранил мужчину в помещении спортзала, расположенном все в том же торговом центре. После этого злоумышленник нанес ножевые ранения женщине и угнал ее машину. Позднее преступник был задержан полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря неизвестный открыл стрельбу в казино американского штата Монтана. В результате перестрелки погибли три человека, еще один получил ранения.

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