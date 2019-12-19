Магадан, Магаданская область, , 04:36 — REGNUM Прокурор Магаданской области Олег Седельников 18 декабря внёс в областную Думу законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, на территории Магаданской области», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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«В силу статьи 6 Технического регламента на табачную продукцию содержание никотина в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 1,0 мг/сиг. В то время как в одной порции бестабачного «снюса» содержится 10−20 мг никотина. Данное вещество, в силу своей формальной легальности, стало популярно в подростковой и молодежной среде, что приводит не только к стремительному «привыканию», но и к летальному исходу», — сообщили в прокуратуре.

На основании имеющихся фактов, прокурор внёс законопроект о запрете продажи снюса на обсуждение депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, идёт активное обсуждение популярности табачных смесей. Медики говорят, что снюс гораздо опаснее обычных сигарет — смесь может привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов.