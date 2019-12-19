Петропавловск-Камчатский, , 04:08 — REGNUM ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и бензовоза произошло на Камчатке. Человеческих жертв нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Авария произошла в посёлке Усть-Камчатск. По данным ГИБДД, ДТП случилось из-за того, что на скользкой трассе занесло прицеп бензовоза — цистерну. В автобусе находился единственный пассажир, цистерна бензовоза была пустой. Жертв нет. Автобус получил механические повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на обледенелой трассе Корсаков — Озерское 12 декабря столкнулись и улетели в кювет множество автомобилей, в том числе спецтранспорт, который ехал для подсыпки дороги песко-соляной смесью. Жертв нет.