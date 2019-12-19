Палм-Бич, США, , 03:48 — REGNUM Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.

По словам представителя полиции Майкла Огродника, ведется расследование. Полицейский отказался предоставить какие-либо детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня сотрудники Секретной службы США задержали неизвестного, который пытался проникнуть на территорию Белого дома. Мужчину обвинили в нападении на сотрудников полиции и попытке незаконного проникновения.

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