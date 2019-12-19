Магадан, Магаданская область, , 04:16 — REGNUM Контрольно-счётная палата Колымы выявила нарушения в использовании средств бюджета Магаданской области, выделенных Фонду капремонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы КСП, в ходе проверки установлены нарушения законодательства, неправомерное и неэффективное использование средств, нарушения при осуществлении закупок, требований к бухгалтерскому учёту и отчётности.

Общая сумма нарушений, выявленных при проверке, составила 17 млн рублей, в том числе нарушения: при осуществлении закупок — 5,5 млн рублей, требований к бухгалтерскому учёту и отчётности — 6,8 млн рублей, условий соглашений о предоставлении субсидии — 2,7 млн рублей.

Руководителю Фонда капитального ремонта вручили акт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске задержали замруководителя Фонда капремонта Юрия Аракельяна по подозрению в получении взятки. Установлено, что 11 декабря подозреваемый получил от заинтересованного лица часть взятки — 350 тыс рублей, всего предполагалось, что размер мзды будет 2,5 млн рублей.