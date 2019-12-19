Владивосток, , 04:10 — REGNUM Проверка, проведённая прокуратурой в отношении деятельности администрации Владивостока выявила нарушения прав полутора тысяч землепользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как установлено проверкой, в результате чиновничьих проволочек и затягивания сроков принятия решений, установленных законом, администрация Олега Гуменюка нарушила права более полутора тысяч предпринимателей и физических лиц, обратившихся с заявлениями о предоставлении им земельных участков во Владивостоке.

Управлением муниципальной собственности Владивостока решения в установленный законом срок не приняты в отношении 1532 заявителей, пишет PrimaMedia.

Управление муниципальной собственности курирует первый вице-мэр администрации города Наталья Соколова, известная работой в администрации Приморья, откуда она была уволена губернатором Владимиром Миклушевским после громкого скандала.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы проводят обыски в мэрии Владивостока, ищут 17 млн рублей, пропавших на строительстве дорог.