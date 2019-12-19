Мехико, , 03:35 — REGNUM Вооруженный мужчина напал на детский сад в мексиканском городе Гомес-Паласио штата Дуранго, передает телеканал Televisa.

Сообщается, что злоумышленник путем угроз заставил воспитательниц проводить его в административное помещение. Преступник отобрал кошельки, сотовые телефоны и ценности у руководителей детского сада, а затем скрылся. В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря прокуратура Мексики завершила часть работ по разбору человеческих останков, обнаруженных на ферме за городом Гвадалахара. Сообщалось, что в ходе работ были обнаружены не менее 50 жертв неизвестных убийц.

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