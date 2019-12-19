Петропавловск-Камчатский, , 03:20 — REGNUM Дорожная техника ликвидирует последствия мощного циклона в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в ночь на 19 декабря на дорогах работали 20 грейдеров и 20 машин по расчистке дорог. Главной задачей дорожных служб сейчас является расчистка основных магистралей и остановок для работы общественного транспорта. Работы по уборке снега продлятся и днем 19 декабря.

«Общественный транспорт в городе работает по всем направлениям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Петропавловске-Камчатском дорожные службы были приведены в повышенную готовность в связи с приближением мощного снегопада. В тот же день водителей призвали проявлять бдительность на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

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