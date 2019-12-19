Барселона, Испания, , 02:47 — REGNUM Не менее сорока шести человек пострадали в ходе столкновений между радикалами и сотрудниками правопорядка, вспыхнувшими рядом с футбольным стадионом «Камп Ноу» в городе Барселона в Испании, 19 декабря сообщает газета El Periódico.

Девять участников беспорядков арестованы полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря после призывов радикального движения «Демократическое цунами» к протестам у стадиона «Камп Ноу» начались столкновения радикалов с полицейскими, которые применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Перед началом беспорядков на стадионе прошел футбольный матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Движение «Демократическое цунами» выступает за независимость Каталонии от Испании.

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