Сидней, Австралия, , 02:28 — REGNUM В штате Новый Южный Уэльс в Австралии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров, сообщает газета Sydney Morning Herals.

Ранее в Австралии устоялась аномальная жара. Средняя температура по стране составляла около +40 градусов по Цельсию. В связи с этим появились угрозы возникновения новых лесных пожаров. Отмечается, что режим ЧС объявлен на следующие семь дней из-за этой угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря крупнейший город штата Новый Южный Уэльс — Сидней — накрыло плотным смогом от лесных пожаров. На тот момент в штате были зафиксированы 80 лесных пожаров, огнем были охвачены около 2,1 млн гектаров леса.

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