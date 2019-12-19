Якутск, , 02:47 — REGNUM Жителям Якутии на телефоны приходят СМС-оповещения о предстоящих морозах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутию сковали сильные морозы: дети в школу не пошли

«В центральных районах ожидается понижение температуры до — 50 и морозные туманы», — написано в сообщениях.

По данным синоптиков в Якутии установились устойчивые холода, самые низкие температуры в Верхоянске — 52, в Оймяконе — 50, в Чурапче — 48, в Нижних Бестях и Якутске от — 43 до — 46 градусов. В некоторых районах пройдёт снег, ожидается метель.

Относительно тепло в Витиме и Тикси от — 25 до — 27 градусов Цельсия.

При этом в Якутии в ноябре и начале декабря отмечались непривычно тёплые дни.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных морозов в Якутии объявляют актированные дни — дети в школу не ходят.