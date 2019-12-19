Сана, , 02:07 — REGNUM Йеменские Хуситы-повстанцы зафиксировали восемь случаев смерти от вируса H1N1 (свиного гриппа) на севере Йемена, сообщает агентство SABA.

По словам главы хуситского миндзрава, за прошедшее время было зафиксировано 1600 случаев сезонного заболевания гриппом, из них — 48 летальных исходов в результате болезни. Отмечается, что у восьми человек смерть наступила из-за вируса H1N1. Хуситы уже распорядились привести все больницы в максимальную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря первый случай заболевания свиным гриппом в текущем сезоне был зафиксирован в Брянской области. Вирус был обнаружен при лабораторном обследовании у одного взрослого амбулаторного больного в Брянске.