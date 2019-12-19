Монреаль, Канада, , 01:57 — REGNUM Пятеро подростков попали в дорожную аварию и получили различные травмы в канадском Монреале, передает телеканал CTV News.

Отмечается, что ДТП произошло на одной из оживленных улиц города. Спасатели обнаружили пострадавший автомобиль, в котором оказались зажатыми пятеро подростков возрастом 16−17 лет. Молодежь извлекали из искореженного автомобиля и доставили в больницу. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

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