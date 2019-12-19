Гатчина, Ленинградская область, , 01:52 — REGNUM Съемочная группа «Известий» и корреспондент Дмитрий Акимов подверглись нападению вооружённого лопатой «друга семьи» возле дома подозреваемого в педофилии Андрея Бовта. Об инциденте, произошедшем 18 декабря в посёлке Химози в Ленинградской области сообщает газета «Известия».

Мужчина, который приехал к дому семьи на легковом автомобиле, угрожая лопатой и используя ненормативную лексику потребовал оставить их в покое, заявляя, что только сейчас «семья начинает жить спокойно».

Напомним, пришедшие в трёэтажный дом силовики обнаружили и изъяли у подозреваемого в сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью целый арсенал огнестрельного оружия. В числе прочего — шесть автоматов Калашникова, три пулемёта, пистолеты, другое оружие и боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Гатчинский городской суд Ленинградской области на два месяца арестовал 46-летнего Андрея Бовта, который обвиняется в неоднократном изнасиловании собственной дочери и незаконном хранении оружия.

Следственные органы узнали из происходящего из заявление женщины, сообщившей, что многодетный отец шесть лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, 2006 года рождения.

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