Казань, 19 декабря 2019, 00:57 — REGNUM Концерт пародиста Данира Сабирова в Казани вечером 18 декабря был сорван из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом Сабиров сообщил на свой странице «ВКонтакте».
"Жизнь-это то, что происходит. В том числе и сегодняшняя ситуация. Слава Аллаху, все решилось хорошо, опасности нет. Мы с удовольствием вышли на улицу и поговорили со зрителями», — написал Сабиров на своей странице.
Как стало известно, из культурно-спортивного комплекса «УНИКС», где проходил концерт, было эвакуировано более тысячи зрителей и около двухсот человек персонала.
После выхода людей на улицу, Сабиров продолжил активно общаться со зрителями, используя для своей импровизированной «сцены» мегафон.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.