Казань, , 00:57 — REGNUM Концерт пародиста Данира Сабирова в Казани вечером 18 декабря был сорван из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом Сабиров сообщил на свой странице «ВКонтакте».

"Жизнь-это то, что происходит. В том числе и сегодняшняя ситуация. Слава Аллаху, все решилось хорошо, опасности нет. Мы с удовольствием вышли на улицу и поговорили со зрителями», — написал Сабиров на своей странице.

Как стало известно, из культурно-спортивного комплекса «УНИКС», где проходил концерт, было эвакуировано более тысячи зрителей и около двухсот человек персонала.

После выхода людей на улицу, Сабиров продолжил активно общаться со зрителями, используя для своей импровизированной «сцены» мегафон.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.