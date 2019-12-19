Остин, США, , 00:03 — REGNUM Пассажира с ручным опоссумом не пустили в самолёт в американском штате Техас. Об этом 18 декабря сообщает портал Travel & Leisure.

Житель Калифорнии Джеральд Татенхан вылетел в город Остин в штате Техас вместе с домашним питомцем, чтобы навестить свою мать на День Благодарения. При этом мужчина заранее изучил правила перевозки животного, сделал зверьку все необходимые процедуры и собрал все документы.

После этого мужчина уточнил все правила в департаменте по перевозкам и не встретил сопротивления перелёту опоссума ни у чиновников ни у авиакомпании. Джеральд навестил свою мать, а после решил возвратиться домой, в калифорнию. Однако на обратном пути у него возникли проблемы, связанные с питомцем.

Как рассказал мужчина, он уже был в самолёте, когда к нему подошёл один из членов экипажа и попросил оставить питомца в аэропорту, либо самому оставаться с ним, пояснив, что с животным он лететь не может. Представитель авиакомпании JetBlue пояснил журналистам, что разрешена перевозка только тех животных, которые значатся в утверждённом перевозчиком списке, поэтому пассажир получил отказ.

Мужчина покинул самолёт и вернулся домой двумя днями позже, забронировав билет на рейс в авиакомпании United. Как он рассказал позднее, члены экипажа даже не обратили внимание на его питомца, потеряв интерес к нему после проверки документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке авиарейса почти на час в аэропорту в столице Ливана городе Бейруте из-за сбежавшего у пассажирки из Италии кота.

Также ранее сообщалось об американке, которая летела авиарейсом из Чикаго в Омаху, взяв с собой в салон самолёта пони в качестве моральной поддержки.

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