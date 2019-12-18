Санкт-Петербург, , 23:43 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла около 18:20 на пересечении Горского шоссе и улицы Володарского в посёлке Левашово. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford столкнулся с автомобилем Lada Priora, двигавшимся в попутном направлении. От удара Ford выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым Volvo.

В результате ДТП на месте скончались водитель и пассажир Ford, ещё один пассажир этого автомобиля был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Водитель грузового автомобиля Volvo был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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