Кинешма, Ивановская область, , 23:27 — REGNUM Женщину с девятилетним ребёнком сбил водитель на пешеходном переходе в городе Кинешма Ивановской области. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация об аварии поступила в дежурную часть ГИБДД в 20:25 мск. ДТП произошло на улице Горького в городе Кинешма. По предварительным данным, мать с девочкой девяти лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершил наезд водитель на легковом автомобиле Suzuki черного цвета.

В результате ДТП ребёнок погиб на месте происшествия, женщина госпитализирована с травмами. Водитель с места ДТП скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии. Предпринят ряд мер для установления личности и розыска водителя, совершившего наезд на пешеходов.

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