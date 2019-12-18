Ростов-на-Дону, , 23:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону полиция ищет пропавшего подростка. 15-летнего мальчика родители найти не смогли и обратились к правоохранителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Известно, что ребёнок пропал в Первомайском районе областного центра. 16 декабря 2019 года мальчик ушёл из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски подростка успехом не увенчались.

Мальчик выглядит несколько младше своего возраста — на вид ребёнку 12−13 лет, уточнили в полиции.