Петрозаводск, , 22:39 — REGNUM Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек. Один человек погиб. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба ГИБДД.

ДТП произошло в 16:10 по московскому времени на 708-м километре трассы «Кола». Водитель легкового автомобиля Nissan Almera в условиях сильного снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который следовал по маршруту Сегежа — Петрозаводск. В салоне автобуса находились 15 человек.

Водитель легкового автомобиля погиб. 13 человек, в том числе пассажир легкового автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что сегодня на Карелию обрушился сильный снегопад. Видимость на дорогах ограничена.