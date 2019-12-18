Казань, , 22:32 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Мера пресечения продлена до 4 апреля 2020 года.

По словам прокурора Динара Чуркина, обстоятельства, в соответствии с которыми Мусин был заключен под домашний арест, не изменились, сообщает «Бизнес-online». Он добавил, что с учётом тяжести и общественной опасности преступлений, в которых обвиняется Мусин, оснований для изменения меры пресечения на более мягкую нет.

Как сообщало ИА REGNUM, некогда крупнейший банк Татарии, где доля республики превышала 40%, начал испытывать финансовые трудности ещё в ноябре 2016 года. В середине декабря того же года в ТФБ ввели временную администрацию. Уже в марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле стал банкротом. Помимо этого, идёт расследование дела о хищении, мошенничестве в банке. По ряду эпизодов уголовных дел фигурантом выступает бывший глава правления, депутат прошлого созыва, а сегодня — банкрот, как физлицо, Роберт Мусин. На сегодня по ряду эпизодов дела, возбуждённого именно в отношении Мусина, начаты судебные заседания. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в рамках дела о банкротстве «Татфондбанка» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по большей части долга бывших топ-менеджеров банка. Фигурантами заявления выступают Мусин и ещё десять контролировавших должника лиц. Сумма претензий превышает 141,39 млрд рублей.