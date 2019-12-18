Харьков, Украина, , 23:25 — REGNUM Памятник российскому и советскому писателю Максиму Горькому разрушили неизвестные вандалы в украинском городе Харькове. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции по Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Повреждённый памятник обнаружил на проспекте Новобаварском работник коммунальных служб во время обхода территории.

Неизвестные сбили памятник с постамента так, что на постаменте осталась лишь часть ног скульптуры. При падении памятник разбился на несколько кусков.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация о произошедшем была внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Начат ряд мероприятий для установления личностей граждан, причастных к акту вандализма.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе по инициативе местных властей памятника Василию Чапаеву в Харьковской области.

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