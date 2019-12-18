Майкоп, , 23:24 — REGNUM Землетрясение силой 4,0 балла зафиксировано сейсмологами на границе Адыгеи и Краснодарского края. об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о сейсмической активности поступила в ведомство от оперативного дежурного сейсмологической станции в городе Анапа. Эпицентр подземных толчков находился в районе поселка Гузерипель в Адыгее.

Очаг землетрясения располагался на глубине около 10 километров. Жалоб от населения в Адыгее и в граничащих с Республикой Туапсинском районе и городе Сочи не поступало.

Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных толчках, которые ощутили жители города Воркуты.

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