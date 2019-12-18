Ташкент, , 21:51 — REGNUM В ходе расчистки грунта на месте обвала почвы на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте извлечены тела четырех рабочих, сообщает МЧС Узбекистана.

Все рабочие мужчины — 1957, 1986, 1989 и 1999 годов рождения, все они жители не столичного региона республики. Пропавшим без вести числится еще один рабочий.

Для изучения причин обвала и помощи пострадавшим и их семьям создана правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

Провал грунта на месте строительства линии метро произошел утром 18 декабря.

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