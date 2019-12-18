Ижевск, , 21:35 — REGNUM Под предлогом обмена денежных средств у пенсионерки в Ижевске похитили 260 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что к ней в квартиру пришла неизвестная, якобы для вручения подарков к Новому году от организации, в которой женщина раньше работала. Пришедшая сообщила, что женщине положена выплата в размере 1,8 тыс. рублей и предложила дать сдачу с купюры в пять тысяч. Затем неизвестная поинтересовалась, нет ли в квартире сбережений, заявив, что сейчас проводится реформа и можно обменять старые купюры на новые. Пенсионерка передала мошеннице 260 тыс. рублей, а позднее обнаружила, что в тайнике лежат билеты «Банка приколов».

В отделении Центробанка — Национальном банке Удмуртии заявили, что предложения об обмене старых денег на новые, так же как информация о выплатах компенсаций — это уловки мошенников. Данные о реформе банкнот не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге ранее был вынесен приговор мошеннице, которая оказывала гражданам, обратившимся к ней за решением жизненным проблем, услуги по «снятию порчи». Обряды подсудимая проводила в автомобилях потерпевших. Она забирала деньги и ювелирные украшения женщин, меняя их на билеты «Банка приколов». В итоге с 2018 по 2019 год подсудимая украла более 1,5 млн рублей. Судом ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы.